شرطة ذي قار تنتقد الزيارة السرية لوزير العدل الى سجن الحوت

2020/07/17 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، زيارة وزير العدل الى سجن الحوت بشكل سري، فيما اشارت الى انه سيكون لها موقف حازم تجاه ذلك.وقال مصدر في الشرطة في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان “وزير العدل زار اليوم سجن الحوت بطائرة خاصة بشكل سري دون معرفة او لقاء الحكومة المحلية في ذي قار”.واضاف، …

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