2020/07/17 | 19:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدر جهاز مكافحة الارهاب بيانا اوضح فيه الاتي :تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية اخبارًا غير صحيحة حول جهاز مكافحة الإرهاب والفعاليات المرتبطة به ولذلك نذكر المواطنين الكرام بضرورة إستقاء المعلومات الموثوقة الخاصة بجهاز مكافحة الارهاب من مصادرها الرسمية فقط وهي المتحدث الرسمي بإسم جهاز مكافحة الإرهاب السيد صباح النعمان والصفحتين الموثقتين في منصتي الفيس بوك وتويتر وعلى الرابطين ادناه

ولابد ان ننوه ان جهاز مكافحة الإرهاب غير مسؤول عن كل ماينشر خارج هذه المصادر المذكورة اعلاه .١٧ تموز ٢٠٢٠

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الارهاب يصدر بيانا بشان عملياته ويحذر من الشائعات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الارهاب يصدر بيانا بشان عملياته ويحذر من الشائعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).