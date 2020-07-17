تقرير “صادم” حول الكهرباء: العراق يهدر 10 أضعاف الغاز المستورد من إيران.. والسعودية عرضت الطاقة بربع المبلغ المدفوع لطهران!

2020/07/17 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعد مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تقريرًا مفصلًا عن مشاكل الكهرباء في العراق وكمية وقيمة مايستورده من ايران، عبر 5 خطوط، حيث تحتكر ايران سوق تصدير الطاقة للعراق، فيما سلط الضوء على المبلغ المرتفع الذي تبيع به ايران الطاقة للعراق مقارنة بالمعروض الدولي، فضلا عن كون العراق يحرق من الغاز يوميًا ويهدر […]

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