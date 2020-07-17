رئيس خلية الازمة في البصرة يوجه بفتح تحقيق بحادثة الاعتداء على طبيبة شمال المحافظة

2020/07/17 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني بفتح تحقيق بخصوص الاعتداء ا...





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