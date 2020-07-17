نقابة أطباء العراق تنعى وفاة احد جراحيها اثر صراعه مع كورونا

2020/07/17 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نعت نقابة أطباء العراق، اليوم الجمعة، وفاة احد جراحيها بعد صراع مع فيروس كورونا.

وذكرت النقابة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة الزميل الشهيد (صباح سعيد احمد الصفار) استشاري الجراحة العامة، الذي وافاة الاجل أثر الإصابة بفايروس كورونا المستجد، سائلين الله المولى عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2179 حالة شفاء في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع الوقف الوبائي لليوم، بات مجموع حالات الشفاء من الفيروس 56495، ومجموع الإصابات 88171، وعدد الراقدين في المستشفيات 28060، بينهم 385 يرقدون في العناية المركزة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 3616 حالة.

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