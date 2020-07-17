العراق..شرطة ذي قار ممتعضة جدا من زيارة وزير لسجن بشكل سري

2020/07/17 | 19:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت شرطة ذي قار، الجمعة، زيارة وزير العدل سالار عبد الستار الى سجن الحوت بشكل سري، فيما اشارت الى انه سيكون لها موقف حازم تجاه ذلك....

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