العراق يعيد ارسالية أدوية بشرية مخالفة للضوابط إلى الأردن

2020/07/17 | 19:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد العراق الجمعة، ارسالية أدوية بشرية إلى الجانب الأردني مخالفة للضوابط والتعليمات في منفذ طريبيل، حسبما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية....

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