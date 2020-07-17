2020/07/17 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت عمليات سامراء والاستخبارات والشرطة، اليوم الجمعة، من الاستيلاء على مخبأ للاعتدة والمتفجرات في جزيرة مكيشيفة.وقال بيان لقيادة العمليات تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من تمكنت قوة من قيادة عمليات سامراء ومفارز قسم الاستخبارات العسكرية فيها وقوة من الشرطة الاتحادية من الوصول الى مخبأ يضم كدسا للعتاد والمتفجرات في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستيلاء على مخبأ للاعتدة والمتفجرات في جزيرة مكيشيفة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستيلاء على مخبأ للاعتدة والمتفجرات في جزيرة مكيشيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستيلاء على مخبأ للاعتدة والمتفجرات في جزيرة مكيشيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).