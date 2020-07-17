2020/07/17 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان يعلن انتصاره على فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان يعلن انتصاره على فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).