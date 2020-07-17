مصدر: وثائق تمتلكها الحكومة ستدين العديد من السياسيين بالفساد

2020/07/17 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف مصدر أمنى رفيع المستوى، اليوم الجمعة، عن امتلاك الحكومة معلومات عن جميع الفاسدين في الموانئ، مؤكدا على ملاحقتهم لتسليمهم الى قبضة القانون.وذكر المصدر أن "تعاون الوكالات التابعة الى جهاز المخابرات مع الاستخبارات والامن الوطني أثمر عن الحصول على معلومات كافية تدين الكثير من الفاسدين الذين يتلعبون بمقدرات الشعب العراقي".وأضاف "ستجمع الوثائق لكل شخصية وتدرس ضمن لجنة متخصصة لتحول بعدها الى القضاء الأعلى لنيل جزائهم العادل"، لافتا الى ان "هنالك العديد من الوثائق تدين العديد من السياسيين البارزين، وأخرى نواب من بينهم سابقين أيضا وستكون كل هذه الوثائق بيد القضاء الأعلى في أقرب وقت ممكن".

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