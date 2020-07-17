رئيس الهيأة التطبيعية يعلن انتصاره على فيروس كورونا

2020/07/17 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أثبتت الفحوصات الطبية، اليوم الجمعة، سلامة رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، من فيروس كورونا.وتعرض بنيان للإصابة بفيروس كورونا بالتاسع والعشرين من الشهر الماضي بعد ظهور أعراض المرض عليه، قبل أن يتم التأكد من خلال الفحص بإصابته، الأمر الذي جعله يلتزم الحجر الصحي المنزلي.وأجرى رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، […]

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