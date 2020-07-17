جدول رحلات الخطوط الجوية يبدأ من يوم غد.. هل ستنطلق الطائرات قبل اسبوع من الموعد المحدد؟

2020/07/17 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، جدول الرحلات العراقية من بغداد إلى بيروت، وكراتشي في باكستان، فيما حمل جدول الرحلات موعد يوم غد السبت 18 تموز الجاري، في الوقت الذي اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ان 23 من الشهر الجاري هو موعدا لفتح الطيران.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة […]

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