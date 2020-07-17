وزارة الصحة: تسجيل 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2179 حالة ووفاة 94 مصابا

2020/07/17 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم محافظات العراق.

وأكدت الوزارة في بيان تسجيل الفين وثلاث وعشرين إصابة جديدة بالفيروس وشفاء الفين ومئة وتسع وسبعين حالة ووفاة أربعة وتسعين مصابا.

وذكر البيان ان مجموع حالات الشفاء بلغت ستة وخمسين الفا واربعمئة وخمس وتسعين، ومجموع الإصابات أكثر من ثمانية وثمانين الفا، أما مجموع الوفيات فقد بلغ ثلاثة الاف وستمئة شخص.

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