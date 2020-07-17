2020/07/17 | 19:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة ارسالية أدوية إلى الجانب الأردني مخالفة للضوابط بمنفذ طريبيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة ارسالية أدوية إلى الجانب الأردني مخالفة للضوابط بمنفذ طريبيل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة ارسالية أدوية إلى الجانب الأردني مخالفة للضوابط بمنفذ طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).