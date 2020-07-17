بالجدول .. الرحلات الجوية العراقية ليوم غد السبت

2020/07/17 | 19:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم السبت الموافق 18-7-2020 لقطاعي بغداد- بيروت - بغداد و بغداد - كراتشي- بغداد .

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