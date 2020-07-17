محافظ بغداد: افتتاح ردهات في مستشفى الشيخ ضاري بسعة ٣٦٠ سريراً

2020/07/17 | 19:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الجمعة، قرب افتتاح ردهات في مستشفى الشيخ ضاري بسعة ٣٦٠ سريراً لمعالجة المصابين بجائحة كورونا.وذكر بيان للمحافظة تلقت أين نيوز نسخة منه، ان"العطا شارك في افتتاح مستشفى دار السلام الميداني في معرض بغداد الدولي بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الصحة حسن التميمي".وأضاف، أن "قاعة بغداد الكبرى وجناح محافظة بغداد تم تحويلهما إلى مستشفى ميداني وبجهود مؤسسة (عقيق) للأعمال الخيرية"، موضحا "أن هذه المستشفيات تتسع إلى ٤٠٠ سرير".ولفت العطا إلى أن "محافظة بغداد سبق لها أن قامت بتأهيل وإعمار معرض بغداد الدولي، لتشكل قاعاته اليوم مواقع مهمة في علاج المصابين بجائحة كورونا"، مبينا أن "الأيام المقبلة ستشهد أيضا افتتاح ردهات في مستشفى الشيخ ضاري وبسعة ٣٦٠ سريرا والمنفذة من قبل المحافظة".

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