صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الـ212 المسجلة اليوم بكورونا

2020/07/17 | 19:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، التوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا.وقال الساعدي في بيان ، ان "صحة الرصافة شهدت تسجيل 212 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 14 حالة ضمن الرصد الوبائي الفعال لقطاع البلديات الاول- 198 خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية وموزعة بواقع• مدينة الصدر 61 حالة ضمن محلات 556, 579, 517, 521, 557, 553, 530, 548, 515, 569, 529, 545, قطاعات 57, 78, 55, 26, 64• بغداد الجديدة 13 حالة محلة 709, 713, 723, 715, 717• الحسينية حالتين محلة 225, حي الزهور• شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 509, 503, 506• محافظة كربلاء حالة واحدة• الامين 7 حالات محلة 743, 745, 725, 739,• زيونة حالتين محلة 710,• الكفاح حالتين محلة 131• السعدون حالتين محلة 101• الزعفرانية 13 حالة محلة 908, 958, 949, 957, 962,• البلديات 10 حالات محلة 729, 738, 732, 750, 726, قرب مصرف الرافدين• القاهرة 8 حالات محلة 301, 324, 307, 320• الباوية حالة واحدة• الكرادة 6 حالات محلة 909, 915, 925• الاعظمية 3 حالات محلة 320, 314• النهروان حالة واحدة• الشعب 17 حالة محلة 337, 317, 343, 333, 357, حي اور, حي المهدي, حي سومر, البنوك• سبع ابكار حالة واحدة محلة 338• الكرخ الدورة 4 حالات محلة 838, 861• بسماية حالتين محلة 304, 806• البياع حالتين محلة 825, 836• محافظة ذي قار حالة واحدة الشطرة• حي الزهراء 3 حالات محلة 757, 759• الكرخ السيدية حالة واحدة محلة 851• العبيدي 3 حالات محلة 754, 752,• محافظة واسط حالة واحدة الكوت• جسر ديالى حالتين الزراعي• المشتل حالة واحدة محلة 759• الكرخ حي الجهاد 4 حالات محلة 873, 879,• الكرخ اليرموك حالة واحدة محلة 614• الطالبية حالة واحدة محلة 321• الوزيرية حالتين محلة 302• الشماعية حالة واحدة• الكرخ حي الجامعة 3 حالات محلة 627, 635, 631• باب المعظم 3 حالات• الرشاد حالة واحدة• الكرخ حي القادسية حالة واحدة محلة 604• جامعة بغداد حالة واحدة• الكريعات حالتين محلة 336".واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 13608 توفي منهم 815، فيما اكتسب الشفاء 9829 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 2964".

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