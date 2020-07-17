إصابة المتحدث باسم شرطة مرور أربيل بفيروس كورونا

2020/07/17 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مديرية شرطة المرور في اربيل عاصمة اقليم كوردستان الرائد فاضل حاجي يوم الجمعة عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر حاجي في منشور له على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، انه قد اصيب بكورونا لكنه قال في الوقت ذاته "سأصمد بوجهه ولن انهار".

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