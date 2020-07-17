الدولة العميقة تستعرض قواها! - مرتضى عبد الحميد

2020/07/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_عبد_الحميد أول من أسس دولة عميقة في العراق وحمل عارها، هو حزب البعث منذ أنقلابه الدموي في شباط 1963، ثم طورها بعد عودته الى السلطة عام 1968، وخاصة في زمن القائد الضرورة، حيث كانت الأجهزة القمعية هي صاحبة الكلمة الاولى والأخيرة في الملف الامني "بأشراف الطاغية طبعاً" أما الوزارات الامنية والحكومة بكاملها وما يسمى بالمجلس الوطني، فلا دور لهم سوى المصادقة على ما يتخذ من قرارات.وحسب نظرية إعجاب الضحية بالجلاد ......





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