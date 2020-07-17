الكاظمي يوجه جميع أجهزة الدولة باستنفار جهودها لمواجهة ’’جائحة كورونا’’

2020/07/17 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، .جميع أجهزة الدولة باستنفار جهودها، وأن تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية الصحية، لمواجهة جائحة كورونا

وذكر بيان اصدره المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان الاخير "افتتح مراكز العزل الصحي، لمستشفى دار السلام الميداني في معرض بغداد الدولي، والمخصص للمصابين بجائحة كورونا"

وتفقد رئيس الوزراء جوانب المستشفى الميداني، وما تضمه من مراكز للعزل الصحي، واطلع على احتياجاتها، كما وجّه بتذليل العقبات كافة التي قد تعترض عمل هذا المستشفى الميداني.

وقال خلال الافتتاح: إن "هذه الجهود الاستثنائية من ناحية الظرف وسرعة الإنجاز، هي ضمن التحدي الكبير الذي نخوضه في مواجهة الجائحة، ونتيجة للتكامل المؤسساتي الضروري لإحراز التقدم".

وأضاف : "وجّهنا جميع أجهزة الدولة باستنفار جهودها، وأن تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية الصحية".

وتابع في كلمة له: إن الدول التي نجحت في التغلب على صعاب المواجهة، تحقق لها ذلك بعد أن التزمت بالإجراءات الوقائية والصحية.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الملاكات الصحية والطبية قد سجّلت مأثرة في تفانيها، وما تقدّمه من خدمة، وقد سقط من هذا الجيش الأبيض عشرات الضحايا أثناء الواجب، ولم يتراجعوا عن الاستمرار في تقديم خدماتهم، إلّا أنهم يتعرّضون، مع الأسف، الى هجمات غير منصفة، لا تثمّن عملهم.

كما دعا الأطباء الى الصبر والتأني قبل افتتاح عياداتهم الخاصة، وذلك لأجل اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المواطنين في عياداتهم، وعلى نقابة الأطباء أن تضع الشروط المناسبة للحفاظ على صحة المرضى، ولتسهيل إعادة افتتاح العيادات في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2179 حالة شفاء في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع الوقف الوبائي لليوم، بات مجموع حالات الشفاء من الفيروس 56495، ومجموع الإصابات 88171، وعدد الراقدين في المستشفيات 28060، بينهم 385 يرقدون في العناية المركزة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 3616 حالة.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

توصل علماء بريطانيون يحللون البيانات الخاصة بتطبيق شائع الاستخدام لتعقب الأعراض الناتجة عن "كوفيد 19" أن هناك ستة أنواع رئيسية من المرض، يتميز كل منها بمجموعة من الأعراض.

وبحسب وكالة "رويترز" اكتشف فريق ا

بغداد - اليوم - بغداد

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الجمعة، عن قرب افتتاح ردهات في مستشفى الشيخ ضاري بسعة 350 سريرا لمعالجة المصابين بجائحة كورونا.

وذكر بيان للمحافظة، ان "العطا شارك في افتتاح مستشفى دار السلام الم

بغداد اليوم - متابعة

قال وزير الأمن البريطاني، جيمس بروكينشاير، الجمعة، إن محاولات قراصنة مدعومين من روسيا، سرقة أبحاث حول لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في بريطانيا "غير مقبولة على الإطلاق"، لكنه أكد أنها "لم تلحق أي ضرر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يوجه جميع أجهزة الدولة باستنفار جهودها لمواجهة ’’جائحة كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يوجه جميع أجهزة الدولة باستنفار جهودها لمواجهة ’’جائحة كورونا’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).