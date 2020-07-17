اجتماع عاجل بين إدارة برشلونة والمدرب كيكي سيتيين

2020/07/17 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

خسر فريق برشلونة الأول بقيادة المدرب الإسباني كيكي سيتيين رسمياً بطولة الدوري الإسباني لا ليغا موسم 2019/2020 لصالح منافسه وغريمه التاريخي ريال مدريد.

الأمر لم يتوقف عند فوز ريال مدريد على فياريال بل برشلونة ساعده أيضاً بخسارة صادمة على ملعب كامب نو ضد أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ونتج عن خسارة برشلونة على يد أوساسونا وضياع لقب الدوري الإسباني من يده بشكل رسمي غضب كبير من جماهير النادي الكتالوني وأيضاً لاعبي الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية ظهر اليوم الجمعة أن هناك اجتماع عاجل بين إدارة برشلونة برئاسة السيد جوزيه ماريا بارتوميو والمدرب كيكي سيتيين سيعقد اليوم.

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن:" مستقبل كيكي سيتيين أصبح مجهولاً بشكل كبير بعد نتائج فريق برشلونة السلبية للغاية الفترة الأخيرة".

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بغداد اليوم/ بغداد

أثبتت الفحوصات الطبية، اليوم الجمعة،( 17 تموز 2020)، سلامة رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، من فيروس كورونا.





وتعرض بنيان للإصابة بفيروس كورونا بالتاسع والعشرين من شهر حزيران الماضي بعد ظهور أعراض

بغداد اليوم- متابعة

أزاح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الجمعة، الستار عن موعد عودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب إنجلترا، بعد نحو 4 أشهر من الإغلاق التام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن&q

بغداد اليوم/ متابعة

حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه رسميا، بعد الفوز على فياريال في الجولة قبل الأخيرة.

وضمن الفريق الملكي بذلك التواجد في كأس السوبر الإسباني، والذي سيقام مرة أخرى في المملكة العربية السعودية

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