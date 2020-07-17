الفحوصات تثبت سلبية كورونا لدى رئيس التطبيعية

2020/07/17 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أثبتت الفحوصات الطبية، اليوم الجمعة،( 17 تموز 2020)، سلامة رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي ل...





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