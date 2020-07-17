2020/07/17 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أثبتت الفحوصات الطبية، اليوم الجمعة،( 17 تموز 2020)، سلامة رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفحوصات تثبت سلبية كورونا لدى رئيس التطبيعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ بغداد
أثبتت الفحوصات الطبية، اليوم الجمعة،( 17 تموز 2020)، سلامة رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفحوصات تثبت سلبية كورونا لدى رئيس التطبيعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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