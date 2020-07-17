2020/07/17 | 19:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت الاصابات عموما في اقليم كوردستان مؤخرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تسجل 4 وفيات وتماثل 12 اصابة كورونا للشفاء بدهوك) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تسجل 4 وفيات وتماثل 12 اصابة كورونا للشفاء بدهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).