الكاظمي يدعو الاطباء الى الصبر والتأني قبل افتتاح عياداتهم الخاصة

2020/07/17 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، الأطباء، الى الصبر والتأني قبل افتتاح عياداتهم الخاصة، مشيرا الى ان الجيش الابيض يتعرض الى هجمات غير منصفة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، افتتح ، اليوم الجمعة، مراكز العزل الصحي، لمستشفى دار السلام الميداني …

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