2020/07/17 | 20:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان يسجل 188 اصابة جديدة بكورونا و 87 حالة شفاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان يسجل 188 اصابة جديدة بكورونا و 87 حالة شفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).