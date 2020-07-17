40 منطقة تتشارك باصابات الكرخ الـ243.. وارتفاع في مؤشر وفياتها

2020/07/17 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للاصابات الـ243 المسجلة اليوم والتي توزعت على نحو 40 منطقة، فضلا عن تسجيل 14 حالة وفاة.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”: “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة […]

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