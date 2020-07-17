2020/07/17 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد رجل الدين السابق والمهتم بالشان السياسي غيث التميمي، تواصله مع جهات قضائية مسؤولة عن قضية اغتصاب طفلة في الموصل من قبل عنصرين من الحشد العشائري التابع للنائبة بسمة بسيم، فيما كشف عن مجريات القضية وان الجناة مازالوا موقوفين.وقال التميمي في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “تواصلت شخصيا مع الجهات القضائية المسؤولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن اخر تطورات عنصري الحشد المتهمين باغتصاب “طفلة الموصل”.. ومعلومات خطيرة عن “تدخل” النائبة بسيم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن اخر تطورات عنصري الحشد المتهمين باغتصاب “طفلة الموصل”.. ومعلومات خطيرة عن “تدخل” النائبة بسيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).