2020/07/17 | 20:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي الفيصل يطلق صفة "التقلبي" على عرفات ويتجاهل دور المقاومة في دحر جيش إسرائيل من لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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