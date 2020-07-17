2020/07/17 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افتتح رئيس مجلس الوزراء،مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مراكز العزل الصحي، لمستشفى دار السلام الميداني في معرض بغداد الدولي، والمخصص للمصابين بجائحة كورونا.وتفقد الكاظمي جوانب المستشفى الميداني، وما تضمه من مراكز للعزل الصحي، واطلع على احتياجاتها، كما وجّه بتذليل العقبات كافة التي قد تعترض عمل هذا المستشفى الميداني.وقال رئيس الوزراء خلال […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يفتتح مراكز العزل الصحي لجائحة كورونا في معرض بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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