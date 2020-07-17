بالفيديو.. خلاف حاد بين الجيش والبيشمركة بسبب رفع العلم العراقي في كفري

2020/07/17 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى نشب خلاف حاد بين قوات الجيش وعناصر من قوات البيشمركة في قضاء كفري التابع لمحافظة ديالى.وأظهر مقطع فيديو مصور قيام جنود في الجيش العراقي برفع العلم العراقي داخل المركز الأمني في القضاء ، المتنازع عليه بين بغداد واقليم كردستان، لكن عناصر من البيشمركة رفضوا ذلك وحاولوا منعهم ما أثار حفيظة الجنود وتسبب بخلاف حاد بينهما كاد ان يتطور الى اشتباك مسلح".

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