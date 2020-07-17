2020/07/17 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة ، نقابة الاطباء الى الصبر والتأني قبل افتتاح عياداتهم الخاصة، وذلك لأجل اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المواطنين في عياداتهم. ودعا بحسب بيان مكتبه الاعلامي نقابة الأطباء الى أن تضع الشروط المناسبة للحفاظ على صحة المرضى، ولتسهيل إعادة افتتاح العيادات في أقرب وقت ممكن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو نقابة الأطباء الى وضع الشروط المناسبة لإعادة افتتاح العيادات الخاصة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو نقابة الأطباء الى وضع الشروط المناسبة لإعادة افتتاح العيادات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).