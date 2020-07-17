2020/07/17 | 21:29 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر: دور البعثة الاممية يتقيد بمساعدة العراق وليس التدخل بشؤونه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر: دور البعثة الاممية يتقيد بمساعدة العراق وليس التدخل بشؤونه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).