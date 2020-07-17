2020/07/17 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم
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اكتشف علماء بريطانيون يحللون بيانات تطبيق واسع الاستخدام يسجل أعراض مرض "كوفيد-19"، 6 أ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تطبيق لتعقب أعراض "كوفيد 19" يحدد 6 أنواع للفيروس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
اكتشف علماء بريطانيون يحللون بيانات تطبيق واسع الاستخدام يسجل أعراض مرض "كوفيد-19"، 6 أ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تطبيق لتعقب أعراض "كوفيد 19" يحدد 6 أنواع للفيروس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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