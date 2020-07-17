2020/07/17 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

اكتشف علماء بريطانيون يحللون بيانات تطبيق واسع الاستخدام يسجل أعراض مرض "كوفيد-19"، 6 أ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تطبيق لتعقب أعراض "كوفيد 19" يحدد 6 أنواع للفيروس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تطبيق لتعقب أعراض "كوفيد 19" يحدد 6 أنواع للفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).