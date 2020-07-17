ذي قار.. اعطى شقيقه سلاح ناري فقتله به وهرب!

2020/07/17 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، القبض على حدث قتل أخيه بغير قصد بعد البعث بسلاح ناري، ثم لاذ بالفرار.

وذكر اعلام شرطة قضاء قلعة سكر، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "عناصر الشرطة وبالتعاون مع مفارز فوج الطوارئ الخامس وشعبة الاستخبارات وامن الافراد من كشف ملابسات جريمة قتل ارتكبها حدث بقتل أخيه الحدث".

واضاف البيان، أن "المجني عليه الحدث تعرض لإطلاق نار إثناء سقي الأرض الزراعية العائدة لعائلته والتي تبعد 3 كم عن المنزل في قرية ام الگطا"، مبينا أنه "من خلال التحقيق وتدوين أقوال ذوي المجني عليه توجهت أصابع الاتهام إلى شقيقه لعدم تواجده مع بعض الادلة المتوفرة لدى المحققين".

وتابع، أن "الشرطة شكلت على الفور فريق عمل بأشراف مدير القسم، وجرى تحديد محل تواجده بناء على معلومات دقيقة، وتمكن الفريق من القبض على المتهم الحدث (ع.ر.ج) البالغ من العمر 11 عام".

واشار البيان إلى أن "المتهم دونت اقواله وافاد انه في يوم 15 من هذا الشهر ذهب مع شقيقه المجنى عليه الى الارض الزراعية العائدة لوالدهم وقام شقيقه المجنى عليه باعطاءه السلاح الذي كان بحوزته لانشغاله بسقي الارض، وأثناء ذلك قام المتهم باطلاق عيارات نارية بدون قصد مما ادى الى اصابة المجنى عليه في منطقة الرأس والخاصرة أراده قتيلا ولاذ بالفرار".

وبحسب البيان، "ضبت الشرطة سلاح نوع كلاشنكوف مع مخزن عتاد من نوعها ودونت اقوال المتهم قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي".

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