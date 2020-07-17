2020/07/17 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يوجّه بصرف رواتب إتحادي الرماية والفروسية بغداد- الزمان وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، دائرتي التربية البدنية والمالية والادارية في الوزارة بتنسيق العمل سريعا وصرف رواتب العاملين في اتحادي الرماية والفروسية باسرع وقت ممكن لمقتضيات مصلحة العمل والظرف الاستثنائي للاتحادين المذكورين.وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية شاكر محمد عودة في […]

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