2020/07/17 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآسيوي يختار قطر لإستضافة مباريات دوري أبطال آسيا بغداد – الزمان بعث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برسالة إلى اتحادات كرة القدم والأندية المشاركة في منافسات دوري أبطال أسيا هذا الموسم، معلنا أن مباريات غرب القارة ابتداءً من دور المجموعات إلى نصف النهائي، ستقام في قطر.وذكر الاسيوي في رسالته: “مع الأخذ […]

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