2020/07/17 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الشباب يختتم أول وحدة تدريبية لإختبار القوة بغداد- الزمان أنهى لاعبو منتخب الشباب لكرة القدم أول وحدة تدريبية لهم والتي أقيمت عبر الدائرة الالكـــــــترونية zoom قبل الإعداد الفعلي تحضيراً لنهائــــــيات آسيا تحت 19 عاما.وشهدت اختبارات (القوة) تواجد لاعب سوانزي ستي الإنكليزي، علي الحمادي، والذي أصبح ضمن صفوف منتخب الشباب بعد […]

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