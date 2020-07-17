الصحة العالمية: كورونا لم يعد يزداد بوتيرة سريعة في هذه الدولة

2020/07/17 | 21:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا لم يعد ينتشر بوتيرة سريعة في البرازيل وإنه وصل إلى ذروته.وأكد مايك رايان، أن الفرصة سانحة لوضع فيروس “كوفيد 19” في البرازيل تحت السيطرة.وأوضح المسؤول الدولي في إفادة صحفية، أن عدد الإصابات الجديدة استقر حاليا بين 40 و45 …

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