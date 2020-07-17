محافظ بابل: وزارة التخطيط امتنعت عن صرف اموال المشاريع الخاصة بالمحافظة

2020/07/17 | 21:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد محافظ بابل حسن منديل اليوم الجمعة، أن تنفيذ المشاريع الحيوية مرهون بإقرار الموازنة لعام 2020، مبينا ان وزارة التخطيط رفضت صرف اموال المشاريع.وقال منديل في بيان اطلعت عليه المعلومة/ إن “هناك العشرات من المشاريع توقفت بسبب قلة التخصيصات، وهناك مديونية للشركات والمقاولين على المحافظة”، لافتا إلى أنه “في حال أقرت الموازنة […]

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