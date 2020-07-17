هجوم شمال بغداد يوقع ضحايا في صفوف الجيش العراقي بينهم ضابط كبير

2020/07/17 | 21:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الاعلام الامني: عمل إرهابي يستهدف عجلة عسكرية في منطقة “بن سينا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد” يسفر عن استشهاد امر لواء 59 بالجيش العراقي .

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