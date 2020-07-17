2020/07/17 | 21:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأخيرا.. العلماء يعثرون على (بكتيريا) بحثوا عنها لمدة قرن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 21:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وأخيرا.. العلماء يعثرون على (بكتيريا) بحثوا عنها لمدة قرن) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وأخيرا.. العلماء يعثرون على (بكتيريا) بحثوا عنها لمدة قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).