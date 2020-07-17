2020/07/17 | 21:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي بهجوم إرهابي في منطقة الطارمية.

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "عمل إرهابي استهدف عجلة عسكرية في منطقة أبن سينا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأضافت أن "العمل الإرهابي أسفر عن استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي بهجوم إرهابي في الطارمية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي بهجوم إرهابي في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).