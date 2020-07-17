الصحفية السورية مها غزال تشغل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي

2020/07/17 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اثارت الصحفية السورية مها غزال،والتي تعمل في قناة معارضة، الجدل بعد حديثها اثناء بث مباشر من صفحتها على فيسبوك، عن تعرض خصوصيتها للانتهاك، من قبل أحد زملائها في العمل، ومن ثم للابتزاز من قبل إدارتها.مسرح الأحداث، بحسب غزال، هو مقر قناة سوريا الإخبارية المعارضة، وتبث من تركيا، حيث قالت مها انها تعمل في […]

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