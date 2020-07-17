ميسان تسجل ارتفاعا بحالات الشفاء وتسجيل 65 إصابة و3 وفيات

2020/07/17 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة، عن تسجيل ارتفاع بعدد حالات للشفاء.وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم 65 إصابة جديدة / مع تزايد حالات الشفاء والتي بلغت اليوم 102 حالة ، فيما سجلت وفاة ثلاث مصابين.وأوضح البيان ان الإصابات توزعت على مناطق( حيالحسين الجديد، العمارات ، حي الحسين القديم ، دور النفط […]

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