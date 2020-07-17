البصرة.. إلقاء القبض على متهمة بالاعتداء على طبيبة في مستشفى القرنة

2020/07/17 | 21:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة اعلنت قيادة شرطة البصرة، الجمعة، القاء القبض على متهمة لاعتدائها على طبيبة في مستشفى القرنة.وذكرت القيادة في بيان تلقت وكالة اين نيوز نسخة منه، انه"بعد ورود اخبار من مستشفى القرنة العام بوجود اعتداء على دكتورة تعمل في قسم طوارئ مستشفى القرنة وفي الحال تم تشكيل مفرزة والانتقال الى المستشفى و القاء القبض على المتهمة الحدث (تحت سن 18 سنة)".واضافت، ان"الطبيبة قامت بتسجيل دعوى قضائية ضد المتهمة وتم توقيفها وفق المادة (٢٣٠ ) من قانون العقوبات العراقي"

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