صحة ديالى تعلن حصيلة جديدة لإصابات

2020/07/17 | 21:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن حصيلة جديدة لاصابات الجيش الابيض بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي ،ان” حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في صفوف الكوادر الصحية من مختلف الاختصاصات تجاوزت الـ400 اصابة بينهم اكثر من 100 طبيب وصيدلي وما تبقى هم الاختصاصات المختبرية والصحية بمختلف عناوينها”.واضاف العزاوي،ان” معدلات الشفاء في صفوف المصابين مرتفعة جدا وتجاوزت حاجز الـ100 حتى الان والاعداد في تزايد مستمر مؤكدا بان الصحة فقدت طبيب وممرض في حربها ضد فيروس كورونا لكن بقية الحالات المصابة مستقرة وهناك رعاية مستمرة لهم من اقرانهم مؤكدا بان اغلب الاصابات هم في صفوف الكوادر التي تقاوم الفيروس في ردهات الحجر الصحي في بعقوبة وبقية المدن الاخرى”.وكان ديالى سجلت اكثر من 2300 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الاشهر الاربعة الماضية بينها 1800 حالة شفاء

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