2020/07/17 | 21:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد امر لواء بالجيش العراقي، اليوم الجمعة، في عمل إرهابي استهدف عجلة عسكرية شمالي بغداد.وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عمل إرهابي استهدف عجلة عسكرية بمنطقة بن سينا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد”.واضاف البيان، ان “العمل الارهابي اسفر عن استشهاد امر لواء 59 بالجيش العراقي، وسنوافيكم التفاصيل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد امر لواء في الجيش العراقي بهجوم ارهابي شمالي بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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