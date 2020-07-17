ليوث الرافدين يحصلون على الضوء الاخضر لبدء التدريبات في بغداد

2020/07/17 | 21:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حصل منتخبنا الشبابي لكرة القدم على الضوء الاخضر للتجمع وبدء تدريباته في العاصمة بغداد، وذلك تحضيراً لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاما، بعد جهود استثنائية وكبيرة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي.وأوعز النائب، حسن الكعبي، إلى خلية الأزمة الحكومية بضرورة عودة تدريبات منتخب الشباب في العاصمة بغداد من أجل […]

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