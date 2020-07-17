بهجوم ارهابي .. مقتل آمر لواء في الجيش في الطارمية

2020/07/17 | 21:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد .اعلنت خلية الاعلام الامني في بيان " ان عملا ارهابيا استهدف عجلة عسكرية في منطقة" بن سينا "في قضاء الطارمية شمالي بغداد ، اسفر عن استشهاد العميد الركن علي حميد غيدان آمر اللواء 59 بالجيش العراقي ".

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