2020/07/17 | 22:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، استشهاد امر لواء 59 بالجيش العراقي اثر هجوم “إرهابي” شمال العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “عملا إرهابيا استهدف عجلة عسكرية في منطقة بن سينا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد اسفر عن استشهاد امر لواء 59 بالجيش العراقي”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم شمال بغداد يسفر عن استشهاد ضابط كبير في الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم شمال بغداد يسفر عن استشهاد ضابط كبير في الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).